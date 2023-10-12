В новом законопроекте, представленном в Мажилисе Парламента РК, предлагается внести изменения, позволяющие частным школам предоставлять социальную помощь детям из уязвимых семей

В настоящее время в государственных школах такая помощь предоставляется 465 тысячам детей из уязвимых семей в виде одежды, обуви, учебных принадлежностей и питания. Однако 25 тысячам детей из таких семей, учащимся в частных школах, помощь не оказывается. В рамках нового законопроекта местные органы власти получат компетенцию предоставлять эту помощь и в частных и государственных школах.

Также законопроект включает в себя введение института «приемной профессиональной семьи», уведомительный порядок для организаций дополнительного образования, внедрение онлайн-обучения и академической мобильности в организациях технического и профессионального образования.