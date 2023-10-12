Районная детская библиотека села Новоишимского в 2024 году отметит свое 60-летие

Это районная детская библиотека в селе Новоишимском. В 2007 году ее признали одним из лучших учреждений культуры Северо-Казахстанской области. В следующем году библиотека отметит своё 60-летие. Её работники гордятся тем, что они никогда не стоят на месте, постоянно развиваются, чтобы радовать и удивлять маленьких читателей.

ЕЛЕНА ТИМОЩУК, заведующая районной детской библиотекой, с.Новоишимское, район им.Г.Мусрепова:

— В культуру я пришла более 36 лет назад, пришла, переступив порог районной детской библиотеки. Так получилось, что это навсегда, на всю жизнь. Для меня этот год стал успешным, просто звездопадом. В мае месяце выпущена книга «Видные библиотекари Казахстана». Так сложилось, что я принимаю участие в книге «100 лучших историй успеха сельских женщин РК». Итогом стало мое участие в конкурсе «Еңбек жолы» в номинации «Лучший наставник молодежи».

Лучшим наставников Елену Тимощук считают и ее коллеги. Галина Калишева пришла работать в районную детскую библиотеку 8 лет назад. Женщина искренне любит то, чем она занимается. А еще у неё есть много любимых творческих хобби.

ГАЛИНА КАЛИШЕВА, библиотекарь, с.Новоишимское, район им.Г.Мусрепова:

— Я пишу в основном стихотворения, уже вышли две книги, я — автор идеи создания этих книг, сама еще люблю писать не только стихи, но и сказки для детей. Кроме этого, я еще играю на гитаре, научилась самостоятельно играть на синтезаторе, увлекаюсь шахматами. У меня девиз: «Никогда не останавливаться на достигнутом!»

В библиотеку часто приезжают на мероприятия ребята из соседних сел. В ноябре здесь проведут онлайн — встречу с читателями из России.

Дарья Пышмынцева