«Старик и море» — ещё одна постановка программы фестиваля театров

В областном театре драмы им.Н.Погодина своей постановкой зрителя порадовал Государственный театр кукол из южной столицы. Труппа представила спектакль на основе одноименной повести американского писателя Эрнеста Хемингуея «Старик и море».

ЕРКЕБУЛАН КАБДЫЛ, художественный руководитель Государственного театра кукол, г.Алматы:

— Дина Жумабай как режиссёр отличается от всех других. У неё есть свой почерк. И в этом спектакля тоже иная форма. Если взять именно спектакль «Старик и море», первый раз после премьеры наши ребята поехали в Турцию, показали его и взяли призовые места. И недавно, в сентябре этот же спектакль у нас получил приглашение на фестиваль «Рязанские смотрины». Но, там нет номинации. Самое главное — это обмен опытом. Там было 18 театров из разных стран.

К спектаклю артисты театра готовились на протяжении двух месяцев, с ним они выходят на сцену уже третий раз, но волнение всё же присутствует, признаются артисты.

АСЕМ АБДИМАУЛЕНОВА, актриса Государственного театра кукол, г.Алматы:

— В этом спектакле играю роль Русалки. Трудные или радостные моменты возникают перед главным героем. Я вношу какую — либо роль в его судьбу. Вообще в этой сфере уже три года и моя работа, то, что я делаю для зрителя, мне очень нравится.

Спектакль повествует историю одинокого старика — рыбака в маленькой лодке, которому в открытом море на крючок попадается большой марлин. Эта — самая ценная добыча в его жизни, из-за чего старик Сантьяго решается во чтобы то ни стало вернуться с ней на берег. Однако, марлин слишком огромен, старик не может поднять его и поместить в лодку. Эта история подняла актуальный вопрос борьбы человека за свою мечту.

Спектакль никого не оставил равнодушным. Каждый в зале открыл для себя что-то новое.



— Я считаю, что самый лучший, художественно оформленный, визуально прекрасный спектакль по повести Эрнеста Хемингуея.

— Мне понравилось. Очень атмосферно. И в напряжении держал как-то все время. Ну просто давно не был на спектаклях. Особенно совмещено с куклами, очень необычно.

— Понравился спектакль. Можно сказать, это шедевр с большой буквы. Каждый кадр — полноценная картина.



Камилла Карим