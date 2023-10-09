В Петропавловске торжественно встретили призёра Азиады Наталью Богданову

Наталью Богданову встречают аплодисментами, овациями и восторженными криками. Девушка привезла на родину бронзовую медаль с Азиатских игр. Для Натальи такая победа оказалась сложным испытанием на стойкость духа.

Наталья Богданова, боксёр, бронзовый призёр Азиатских игр:

— Для меня каждый турнир — это сложно, нужно настраиваться эмоционально, это сильные переживания. Нужно настраиваться перед каждым боем. Мы с тренером очень переживали, потому что первый серьезный турнир, очень важный для нас был. Мы не могли проиграть.

Наталье 24 года, боксом она занимается пять лет. Впереди у девушки большая спортивная карьера, уверен тренер Дастан Кабденов.

Дастан Кабденов, тренер школы высшего спортивного мастерства:

— Конечно, хотелось бы чтобы завоевали золотую медаль, но я считаю, что в данный момент бронзовая медаль для нас — очень хороший результат, потому что для нас это был самый первый большой старт.

Азиатские игры проводятся один раз в четыре года, поэтому выступают на нем сильнейшие спортсмены. Наталья стойко выдержала бой с боксерами из Саудовской Аравии и Монголии, одержав победу, но в полуфинале она уступила представительнице Тайланда.

Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Это очень значимая победа для нашей области, для региона и страны в целом. Данная победа, медаль — это впервые в истории североказахстанского бокса.

Впереди у Натальи подготовка к спортивным сборам, которые пройдут в Италии. Девушка собирается получить лицензию на участие в Олимпийских играх и чемпионате мира по боксу. Всего в Азиаде приняли участие семь североказахстанских спортсменов, они привезли четыре медали.

Анна Богословская