На ипподроме «Кулагер» торжественно закрыли летний скаковой сезон

Закрытие скакового сезона отмечают традиционными состязаниями. На ипподроме «Кулагер» собрались участники со всех районов области, но их число невелико, говорят организаторы. Летний сезон был очень активным, многие лошади получили травмы или восстанавливаются после соревнований. Но те, кто выстоял, покажут свое мастерство.

Ольга Патошкина, руководитель ОДЮСШ по конным и национальным видам спорта:

— Сегодня будут представлены четыре заезда: это гладкие скачки ұшқыр, также у нас будут жорға жарыс — лошади, которые двигаются иноходью, топ байға и аламан бәйге.

Открывают состязание ученики детско-юношеской спортивной школы, они соревнуются в қыз қүү, где задача юноши — поцеловать девушку на скаку. Если он не справится, то на обратном пути красавица «огреет» парня камчой.

Наездники преодолевают дистанцию до 1600 метров, чтобы показать свое мастерство в гладких скачках. Первой пришла Алина Колесникова на коне по кличке След. Она справилась за 1 минуту 48 секунд.

Алина Колесникова, участница скачек, Уалихановский район:

— Мы привезли три лошади, все наши лошади заняли первое, второе и третье места. Спасибо большое нашему тренеру за это и всему коллективу. Это мой седьмой старт и счастливое число — первое место. Я впервые заняла первое место за эту дистанцию.

Следующим испытанием стал поединок на лошадях. Рамазан Салим из района Шал акына третий год проверяет свою силу и стойкость. И показывает отличные результаты.

Рамазан Салим, участник соревнований, район Шал акына:

— Я занимаюсь этим видом спорта три года, вместе со мной из района Шал акына приехали еще два человека. Я участвую в соревнованиях по всему Казахстану, защищаю честь нашей области. В Кызылорде занял второе место, в Таразе — третье. В Северном Казахстане очень хорошо развит конный спорт.

Теперь лошади будут готовиться к следующему скаковому сезону, набираться сил, восстанавливаться после полученных травм. Тренировки пройдут в щадящем режиме из-за холодов, но уже весной выйдут на первые состязания. Наездников, которые одержали победу, наградили не только кубками и медалями, но и вручили денежный приз.

Анна Богословская