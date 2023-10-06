Учитель — дефектолог: «В профессию люди приходят по зову души»

Асемгуль Камзина работает в кабинете психолого-педагогической коррекции. Её подопечные отличаются от других детей, и к ним нужен особый подход. Когда-то Асемгуль выбрала для себя интересный, полезный и очень нужный, но сложный путь дефектолога, и уже девять лет она отдается любимой профессии.

АСЕМГУЛЬ КАМЗИНА, педагог-дефектолог:

— Эта профессия, как принято говорить, благородная, работаешь с детьми, у которых особые образовательные потребности. Некоторые люди говорят и думают, что у нас зарплата может быть больше, чем у других педагогов. На самом деле, это не совсем так. В нашу профессию люди приходят по зову души, потому что здесь только за деньги ты не сможешь работать.



Ученики Асемгуль требуют индивидуального подхода и терпения. По словам педагога, занятия с такими детьми энергозатратны, но и отдача от них тоже весомая. Когда видишь результат своей работы, удается чему-то научить ребенка, силы снова появляются. Асемгуль выбрала специальность логопеда, но во время университетской практики решила изменить траекторию обучения и открыла для себя другое направление в образовательной сфере — олигофренопедагогику.

АСЕМГУЛЬ КАМЗИНА, педагог-дефектолог:

— К нам детки приходят с разными диагнозами, разными заключениями по МПК. С нарушениями интеллектуальной деятельности, зрения, слуха, речи. Поэтому тоже интересно работать в кабинете коррекции, потому что ты видишь разных детей, не только одного направления, одного возраста. Это дает дополнительный стимул.

Курс занятий длится три месяца, но этого времени не всегда бывает достаточно. Некоторым детям нужно повторить цикл. И его Асемгуль Нурлановна проводит снова. Ощущение того, что она работает по призванию, придаёт сил и вдохновения продолжать приносить пользу маленьким североказахстанцам.

Анна Богословская

