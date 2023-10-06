Прокуроры проверили ветеринарную безопасность

Прокуроры при проведении анализа выявили серьезные нарушения в сфере ветеринарии. Ветслужбы не в полном объеме производили диагностические исследования крупного рогатого скота. Установлены факты подделки ветеринарных справок на мясную продукцию и актов вакцинации в Аккайынском, Тимирязевском и Мамлютском районах. По ним начато 4 досудебных расследования по статье 385 Уголовного кодекса. Акиматами в нарушение ветправил не обеспечивалось надлежащее содержание скотомогильников. Кроме того, продолжается практика убоя животных в частных подворьях, а не в специальных пунктах.

АЙТУГАН КАСКЕРБАЕВ, заместитель начальника управления прокуратуры СКО:

— В документы вносились заведомо ложные подписи владельцев животных. То, что якобы животных вакцинировали. Владельцы сказали, что они фактической подписи в данных документах не ставили. Теперь устанавливается, кем данные подписи были поставлены. Которые препараты они списали, на сегодня уже возместили бюджетные средства в размере 75 тысяч. Обеспечен возврат по этому вопросу. За данные действия, которые были совершены, виновные лица, ветеринарные врачи понесли соответствующее наказание. В отдельных случаях были выговоры, строгие выговоры и неполное соответствие у некоторых лиц.



Камилла Карим