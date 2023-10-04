Завершение уборочной кампании и пожарную безопасность обсудили на совещании в акимате

Аппаратное совещание прошло в областном акимате. На повестке — два вопроса. Первый — завершение уборочной кампании, которая стартовала в начале августа. Работу агропредприятий сильно замедлили проливные дожди. За последний месяц лета в регионе выпало 50 мм осадков, а затем столько же в сентябре. Это отрицательно повлияло на качество урожая.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— На сегодня уборочные работы зерновых и зернобобовых культур проведены на 93,2%. Валовой сбор составил 3,4 млн тонн при среднеобластной урожайности 10,8 центнеров с га. Масличные убраны на площади 209,2 тыс га или 30,5%. Валовой сбор составляет 147,7 тыс тонн. Урожайность 7,1 центнера с га. На сегодня лицензированными ХПП принято зерна с урожая текущего года в объеме 780 тысяч тонн. Удельный вес третьего класса составляет 58%.

По данным профильного управления, высокая урожайность отмечается в Кызылжарском, Мамлютском, Аккайынском, Есильском районах. В Уалихановском, Акжарском, Тайыншинском, Тимирязевском районах ситуация противоположная, т.к. там аграрии столкнулись с дефицитом влаги. Все это не отменяет обязательства предприятий перед «Продовольственной корпорацией». Традиционно госкомпания профинансировала местных аграриев перед посевными работами в счет будущего урожая.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Нами письма отправлены на имя Жумангарина в минсельхоз, в «Продкорпорацию». В первую очередь, мы просим ускорить внесение изменений правил в связи с качеством зерна. Второе, просим сделать замену культур и установить справедливую цену, которая будет соответствовать тем реалиям, которые на сегодня есть. Я думаю, к концу этой недели или на следующей новые правила и закупочная цена будут установлены.

Еще один важный вопрос, которому, по мнению главы региона, следует уделить особое внимание, обеспечение области семенным материалом.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Предварительная потребность на следующий год в семенах сегодня составляет 475 тысяч тонн. Есть ли у нас риск, что мы с учетом влажности зерна, что мы не обеспечим семенным материалом наши хозяйствующие субъекты?

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Даны рекомендации районам сдать семена на предварительный анализ для определения всхожести, энергии прорастания. Мы должны сохранить процент сортообновления, он по области составляет 9,5%. Мы имеем 32 семеноводческих хозяйства, 10 из них элитно — семеноводческие, есть среди них производители оригинальных семян. Таких хозяйств два. Помимо этого на опытной станции есть семена, которые не были реализованы весной этого года. Поручение руководитель получил, чтобы эти семена на реализацию в соседние области не пошли.

Весь внутренний семеноводческий потенциал области будет реализован, отметил Марат Тасмаганбетов. Плюс к этому, он добавил, что ежегодно семена приобретаются за пределами страны. На совещании Гауез Нурмухамбетов поручил руководителю управления сельского хозяйства до 1 декабря провести анализ парка сельхозтехники на предприятиях, а еще проверить наличие на их территории современных зернохранилищ. Хлебоприемные предприятия должны обеспечить качественное сохранение урожая этого года. Акимам районов глава региона поручил проконтролировать процесс заготовки кормов населением. Полицейские совместно с инспекторами транспортного контроля должны проследить за передвижением крупногабаритной техники в период завершения уборочной кампании. Далее участники совещания перешли к обсуждению пожарной безопасности в области.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— За последние три года зарегистрировано 2180 пожаров, погибли 138 человек. Общий ущерб составил 867 млн тенге. За 9 месяцев этого года погибли 23 человека при 448 пожарах, травмированы 19 людей. Эти факты говорят о том, что мы недорабатываем, профилактическая работа проводится слабо. Акимы районов и города бездействуют. Ерик Темирханович, вопрос к Вам. По недопущению пожаров как Вы выстраиваете работу в районах?

ЕРИК САРЫБАЕВ, начальник ДЧС СКО:

— Сейчас мы много работаем в социальных сетях, привлекаем СМИ. Большой акцент делаем на работу с молодежью. Выезжаем в школы, детские сады, другие учебные заведения, беседуем. В свою очередь, воспитание играет большую роль, важно, чтобы в семьях обсуждали правила пожарной безопасности.

На совещании аким области озвучил несколько серьезных проблем, связанных с пожарной безопасностью в районах.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Нужно усилить работу добровольных пожарных формирований, 478 их по СКО сейчас, в них работают 1568 человек. Особую тревогу вызывают 152 села, в которых нет таких формирований, значительная часть находится в Тайыншинском, Айыртауском, Кызылжарском, Жамбылском районах. Вызывает беспокойство обеспечение противопожарного водоснабжения в области, где из 4906 гидрантов — 1096 не работают.

Такая проблема есть в районе М.Жумабаева, Тайыншинском, Кызылжарском и Айыртауском. Их главам предстоит в ближайшее время серьезно заняться вопросами пожарной безопасности в населённых пунктах, за которые они отвечают. В этом направлении очевидные проблемы в работе местных властей есть и в областном центре.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— 7 мая 2023 года на открытой территории микрорайона «Береке» в результате большого пожара огнем уничтожено 11 жилых домов, техника. Эту трагедию можно был избежать, т.к. в этом микрорайоне ежегодно горит камыш, нужно было просто вовремя провести работу по скосу. В связи с этим акимы районов, г.Петропавловска обязаны взять вопрос на личный контроль, провести работу с населением, обеспечить своевременный скос сухой травы и камыша.

На совещании глава региона поднял вопрос пожарной безопасности в высоких новостройках областного центра.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— Совместно с ЧС провели несколько учений по эвакуации при возможном пожаре на высотных зданиях. Еще постоянно проводим обходы. Пожарные выходы, которые проходят через балкон, жителями завариваются. В домах 18-этажных там есть отдельные лестничные марши для эвакуации при пожаре, там более менее ситуация. Проводим разъяснительную работу, встречаемся с людьми на постоянной основе.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Новые здания, новые сооружения, новые объекты, не только многоквартирные жилые дома, но и объекты социального характера, сейчас по поручению главы государства строим две комфортные школы, будем размещать еще две комфортные школы, детские сады, на таких объектах все эти правила нужно соблюдать и контролировать.

Формальный подход недопустим, т.к. речь идет о безопасности граждан, заключил аким области.

Дарья Пышмынцева

