За 10 месяцев в регионе зарегистрировано 516 фактов интернет-мошенничества

Жертвами мошенников, в том числе орудующих с использованием интернет-технологий, зачастую становятся пожилые люди. Именно на них в первую очередь ориентируют профилактику полицейские.

ТЛЕГЕН АЛЬЖАНОВ — начальник 1-го отдела УП г. Петропавловска:

— На сегодня интернет-мошенники — один из самых распространённых видов преступлений. По территории 1 ОП зарегистрировано с начала года 77 мошенничеств с использованием интернет-ресурсов. Самыми частыми являются звонки от лжесотрудников банка. Напоминаем, что сотрудники банковских учреждений не звонят и не просят сообщить какие-либо персональные данные.

С начала года в области жертвами этого сценария стали 182 человека. Всего в регионе зарегистрировано 516 интернет-мошенничеств.

ТАТЬЯНА БАЖЕНОВА, жительница г. Петропавловска:

— У меня несколько раз было, мне звонили, что сестра там задолжала, из-за неё у меня будут наложены санкции. Данные встречи актуальны. Особенно я тут же сразу позвонила своим родителям. До них тоже звонили эти же мошенники, с такими же требованиями и такими же угрозами. Ну, мои родители просто положили трубку.

Главный совет полицейских: обязательно проверяйте по официальным каналам любую информацию, в свете которой от вас требуют денег или совершения каких-либо финансовых операций. Предупреждайте об угрозах пожилых родственников. Также нельзя доверять кому-либо персональную информацию и совершать покупки через интернет, не убедившись в добросовестности продавца.

Камилла Карим