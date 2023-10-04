Способы борьбы с финансовыми пирамидами обсудили в областном департаменте экономических расследований

В актовом зале областного департамента экономических расследований прошла встреча с участием писателя, общественного деятеля Жана Акжанова и представителей местных исполнительных органов. Онлайн на мероприятии присутствовали специалисты районных акиматов. Встречу посвятили борьбе с финансовыми пирамидами. Большинство из них действует по отработанным схемам.

ЖАННА САРИМСАКОВА, старший оперуполномоченный департамента экономических расследований СКО:

— Если вам предлагают внести денежные средства в сомнительный проект с высоким процентом доходности более 20%, чем предлагают наши банки второго уровня, либо это какая-то офшорная организация, которая зарегистрирована у нас на территории РК, не имеет лицензии у нашего финансового регулятора, предлагают при внесении некой суммы, привести новых вкладчиков, друзей, коллег, которые тоже внесут денежную сумму, после этого вы получите свою процентную доходность.

Но в реальности человек остается ни с чем. Финансовые пирамиды успешно функционируют не только в Казахстане, но и за пределами нашей страны, отметил общественный деятель Жан Акжанов. Он предложил несколько способов борьбы с подобными незаконными организациями.

ЖАН АКЖАНОВ, писатель, общественный деятель:

— Вам нужны блогеры, которые имеют много подписчиков, чтобы вы могли услышать, что где-то у населения собирают деньги. Выделите на это финансирование. У вас есть хороший университет. Организовать дискуссионный клуб по дебатам.

Сотрудники областного департамента экономических расследований на постоянной основе работают с молодежью. Проводят беседы в школах, а также в других учебных заведениях, чтобы парни и девушки знали о существовании финансовых пирамид.

Дарья Пышмынцева

