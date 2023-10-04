Екатерина Ибраева из школы — лицея «Дарын» продолжает династию учителей с общим стажем почти 650 лет

Учитель начальных классов школы-лицея «Дарын» Екатерина Ибраева представляет династию педагогов с общим стажем работы в школе 647 лет. Любовь к детям — главное в профессии, считает Екатерина Валерьевна, и это качество ей привила бабушка.

Екатерина Ибраева, учитель начальных классов школы-лицея «Дарын»:

— Моя бабушка Екатерина Федоровна была учителем начальных классов. И именно она является основателем нашей педагогической династии, потому что от неё пошли веточки — её дети, которые тоже стали педагогами. 5 детей — 5 педагогов.

В школе-лицее «Дарын» Екатерина Ибраева работает 12 лет. Как и бабушка, она преподает в начальном звене. И с уверенностью заявляет,что может найти подход абсолютно к каждому ребенку.

Екатерина Ибраева, учитель начальных классов школы-лицея «Дарын»:

— Еще моя бабушка говорила, что у каждого из детей это индивидуальность, к каждому нужно найти свой ключик, чтобы ребенок «загорелся», захотел учиться, шел в школу с любовью, желанием и, думаю, что у меня это получается. Стараюсь применять самые различные методы: и игровые моменты, и работа в группах, и работа в парах, чтобы заинтересовать детей, чтобы они имели возможность поделиться своим опытом не только со мной, но и друг с другом.

Каждый из учителей династии имел свои собственные методы преподавания, но все они разделяют общие ценности — развивать учеников, помогать им реализовывать свой потенциал и готовить их к будущим вызовам.

Екатерина Ибраева, учитель начальных классов школы-лицея «Дарын»:

— Мне часто задают вопрос: «Почему именно учителем, а не финансистом, не экономистом, где профессия более денежная?» Я считаю, прежде чем стать человеком любой профессии, нужно именно сначала обучиться в школе. И именно педагоги для начальных классов, для среднего звена дают толчок, дают возможность детям найти себя в дальнейшем. И именно от того, насколько мы сможем донести знания детям, зависит их будущая жизнь.

Династия учителей, которую представляет Екатерина Ибраева, является вдохновляющим примером для всех преподавателей. Она демонстрирует, что образование — это не только работа, но и призвание. Это возможность помогать детям преодолевать любые трудности и достигать успеха.

— Мне очень нравится наш учитель. Он красивый, иногда бывает строгий, но он правильный.

— Наш учитель дает знания. Он может нас поддержать. Если мы что-то неправильно сделаем, он нам подскажет.

— У нас учитель очень справедливый. Он никогда просто так не ругает. И если что-то с нами случится, она поможет.



Камилла Карим