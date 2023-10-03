Конный бизнес открыла семья из с.Новоишимского

В 2022 году Динара Даулетова вместе с супругом переехала в село Новоишимское района им.Г.Мусрепова из Астаны. Пара решила запустить свой бизнес, связанный с конными прогулками.

ДИНАРА ДАУЛЕТОВА, руководитель ИП «Даулетова», с.Новоишимское, район им.Г.Мусрепова:

— Т.к. мой муж занимается «Кокпаром», играл даже за район им. Г.Мусрепова, таких особых сомнений, чем мы будем заниматься, не было. Был вопрос в средствах. Мы обратились в центр занятости населения, где нас проконсультировали, все объяснили. Затем я составила бизнес-план, прошла обучение по «Бастау бизнес». Удачно защитив свой проект по разведению лошадей, мы получили грант в размере 1 млн 380 тысяч тенге.

На эту сумму начинающие предприниматели купили двух лошадей. В своем выборе решили отдать предпочтение орловскому рысаку и коню костанайской породы. Они отличаются по темпераменту, но оба хорошо идут на контакт с людьми.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Научно доказано, что конные прогулки положительно влияют на нервную систему человека. Улучшают настроение, снижают уровень стресса, дарят много положительных эмоций. А еще взаимодействовать с лошадьми особенно полезно детям.

ДИНАРА ДАУЛЕТОВА, руководитель ИП «Даулетова», с.Новоишимское, район им.Г.Мусрепова:

— У нас огромные планы, не хотим стоять на месте, хотим развиваться.

О планах на будущее Динара Даулетова решила не рассказывать. Верховые прогулки, по ее мнению, очень востребованы. К слову, час езды на лошади стоит 4 тысячи тенге. Для безопасности клиентов за происходящим всегда следит инструктор.

Дарья Пышмынцева

