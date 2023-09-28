В области прошли командно-штабные учения «Орман — 2023»

Командно-штабные учения «Орман — 2023» прошли в лесном хозяйстве «Кызылжарское».

По замыслу из-за резкого потепления и усиления ветра на территории области сложилась пожароопасная обстановка 2-го класса. Температура воздуха составляет от 25 до 35 градусов, скорость ветра -15-25 м/с. Из-за возникновения и развития пожара на большой площади огонь перекинулся на жилой населённый пункт. На ликвидацию пожара направлены 1 единица спецтехники и 7 человек личного состава. Они отрабатывают все действия четко и слаженно. Параллельно для ограничения распространения огня с помощью МТЗ-80 идет противопожарная опашка.

В Озерной средней школе развернули штаб для пострадавших в учебном пожаре, где оказали медицинскую и психологическую помощь жителям.

АХМЕТХАН ТОБУЛБАЕВ, главный инспектор по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите Кызылжарского района:

— В приемном эвакуационном пункте возможно разместить единовременно до 400 человек. Имеется необходимое имущество для того, чтобы обеспечить питанием, продуктами и ночлегом.

Почти за 9 месяцев этого года огнеборцы провели более 20 учений.

АДИЛЬ СПАЕН, начальник отдела службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— Цель данных учений — проверка органов государственной системы гражданской защиты, готовности, слаженности личного состава. Определяем свои силы, возможности в целях предотвращения таких ситуаций, связанных с пожарами.

По данным спасателей, с начала года в области зарегистрировано 26 лесных пожаров, в которых пострадало 78 гектаров леса, ущерб составил 14 млн тенге.

Камилла Карим