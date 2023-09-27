В СШ №10 им.Н.К.Крупской провели отработку действий во время вооруженного нападения

Внимательно слушать преподавателей, действовать по отработанному алгоритму. О том, как вести себя во время различных происшествий, школьникам рассказывают на классных часах, а также во время некоторых дисциплин. Кроме того, минимум 4 раза в год в школах области организовывают антитеррористические учения. С начала 2023-го в средней школе №10 г.Петропавловска их провели уже трижды. В учебном заведении занимаются 1164 учащихся, трудится 91 педагог.

ИРИНА ЕЛЬЦОВА, директор СШ №10 им.Н.К.Крупской:

— Сегодня мы проводим тренировку по алгоритму действий во время вооруженного нападения на сотрудников, учащихся школы без возможности эвакуации. Разработан алгоритм данной тренировки, определены действия технического персонала, педагогов, учащихся и охраны. Специалист охраны должен нажать тревожную кнопку, подать сигнал для учащихся и педагогов. Т.е. каждый класс оснащен речевым оповещением, кодовое слово, принятое у нас в школе, «захват».

Кроме того, в школе есть 62 камеры видеонаблюдения, подключенные к ЦОУ ДП, а еще 5 тревожных кнопок и турникеты на входе. Перейдём к учебной тренировке.

У школы есть договор с охранным агентством, после нажатия тревожной кнопки у его сотрудников есть 6-8 минут на то, чтобы приехать в учбеное заведение. Задача директора в такой ситуации — сообщить о случившемся в полицию. Учащиеся должны оставаться в своих кабинетах. Преподаватели закрывают двери на ключ.

Педагог вместе с учащимися начинает строить имитированную баррикаду. Это делается, чтобы задержать захватчика до того момента, когда в школу прибудет подмога. После вызова сотрудники охранного агентства приехали через три минуты.

КАНАТ САДУАКАС, директор регионального центра ФУ И НВП управления образования СКО:

— Все организации образования делятся на 3 группы. Первая группа должна иметь систему видеонаблюдения и оповещения. Вторая группа плюс к вышеперечисленному должна иметь тревожную кнопку и подключение камер к ЦОУ. Третья группа должна еще иметь систему контроля доступа в школу и специализированную охрану. В 2023м акиматом выделено 677,2 млн тг на обеспечение безопасности школьников. Во всех школах Петропавловска установлены СКУДы, есть специализированная охрана, тревожные кнопки.

Напомню, в феврале этого года в СШ №4 Г.Петропавловска девятиклассник напал с ножом и топором на сверстников. Тогда пострадали трое учащихся. Задержанному школьнику грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Разбирательства по этому делу продолжаются. После этого происшествия по поручению главы государства во всех школах страны стали усиливать меры безопасности.

Дарья Пышмынцева