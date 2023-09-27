В Петропавловске прошёл областной этап республиканского конкурса «Ақберен»

В специализированной школе — гимназии имени Абая состоялся областной этап республиканского конкурса искусств «Ақберен». Он собрал более 70 школьников 8 -11 классов из всех районов области. Провели конкурс по 6 номинациям.

КУАНЫШ БЕЛГИБАЙ, и.о. директора центра по выявлению и поддержке одарённых детей и талантливой молодежи «Қызылжар дарыны»:

— Ораторское искусство, литературное чтение, написание эссе, исполнение на национальном инструменте, поэтические дебаты и айтыс. Для оценивания конкурсантов приглашено компетентное жюри из числа профессорско-преподавательского состава СКУ, поэты и актёры казахского музыкально-драматического театра им. С.Муканова.

Учащийся городской классической гимназии им. Сафуана Шаймерденова Бакдулет Сагдатов на этот конкурс подготовил два стихотворения. Одно из них — про великова поэта Абая Кунанбаева.

БАКДАУЛЕТ САГДАТОВ, учащийся городской классической гимназии им. Сафуана Шаймерденова:

— Почему именно Абаю? Потому что он меня вдохновляет, его творчество, и он является моим примером для подражания.

Тимур Илюсизов из района Шал акына исполнил кюй Курмангазы «Адай». На домбре Тимур играет порядка 7 лет.

ТИМУР ИЛЮСИЗОВ, участник конкурса, район Шал акына:

— Если говорить в целом про этот конкурс, мне очень понравился. Много талантливых учеников, хорошее жюри, которое нас оценит по достоинству. Сегодня я играл на казахском национальном инструменте — домбре. Все детство ходил в районный Дом культуры, обучали меня играть на этом прекрасном инструменте.

Участников наградили дипломами и ценными призами. Лучшие представят регион на республиканском этапе, который пройдет в Астане.

Камилла Карим