Полицейские продолжают подворные обходы в рамках операции «Участок»

Вместе с участковыми инспекторами полиции частные дома и квартиры посещают сотрудники подразделений по защите женщин от насилия, уделяют особое внимание адресам, с которых ранее поступали тревожные вызовы о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений. Практика показывает, что в семейных скандалах бывают одинаково виноваты как мужчины, так и женщины. Но страдают от этого почти всегда только жены и дети. Задача полицейских — вовремя пресечь преступления и правонарушения, исключить физическое и моральное насилие и, по возможности, не допустить подобное в будущем. С людьми, замеченными в семейных дебошах, полицейские проводят профилактические беседы: вручают брошюры с контактными данными, разъясняют ответственность за уголовные и административные правонарушения.

АСЕМ ИЛЬЯСОВА, старший инспектор УП г.Петропавловска:

— Во исполнение Послания президента народу Казахстана ужесточена ответственность за бытовое насилие. С 1 июля полиция перешла от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Новые поправки позволяют возбуждать дела в административных правонарушениях без заявления потерпевших. По факту совершения бытового насилия при составлении протокола достаточно показаний свидетелей, соседей, записи камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение принимает суд.

Исключается возможность повторного примирения сторон. Практически половина материалов по бытовому насилию ранее прекращалась в суде за примирением.

АСЕМ ИЛЬЯСОВА, старший инспектор УП г.Петропавловска:

— С 1 июля примириться можно только один раз — в суде. Это позволяет прекратить порочную практику психологического давления на пострадавших. Также усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. Определены конкретные сроки административного ареста: за семейный скандал агрессор будет предупрежден либо арестован на 5 суток. В случае повторного нарушения: 10 суток ареста.

Прибывая по вызову, сотрудники разъясняют, что отказ писать заявление не помешает зарегистрировать факт, если налицо признаки насилия. Это помогает жертвам преодолеть страх перед домашними тиранами. В управлении местной полицейской службы напомнили, что за первое полугодие 2023 года составлено 830 протоколов, за июль и август — уже 583. По всем вопросам, связанным с бытовым насилием, можно обратиться на республиканскую линию «150», в подразделения по защите женщин по номерам, указанным ниже.

8 (7152) 61-25-30 — в ДП СКО, и 8 (7152) 49-31-58 — в УП г. Петропавловска.

Анна Потеряева