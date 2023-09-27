Аким области проинспектировал работу ТЭЦ-2

Ранее местные СМИ сообщали о проблемах с возведением новой дымовой трубы. Напомним, в начале августа конструкция отклонилась от проектной оси. Аким области Гауез Нурмухамбетов посетил АО «Севказэнерго». На сегодня здесь продолжаются демонтажные работы. Продлятся они до 15 ноября.

Анатолий Казановский, генеральный директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— В этом году мы сделали внеплановое техническое обследование. Получили заключение, что проблем не имеется. По дымовой трубе №3 мы провели ремонтные работы. Получили техническое освидетельствование и готовы к отопительному сезону.

Также Гауез Нурмухамбетов посетил диспетчерскую, ознакомился с работой комплекса. Чуть позже состоялось оперативное совещание. Руководство компании отчиталось о проделанной работе. Всего АО «Севказэнерго» планирует освоить 11,5 млрд тенге. Произведены капитальные, текущие ремонты котло- и турбо- агрегатов.

Анатолий Казановский, генеральный директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— В предстоящий отопительный сезон станция с 1 октября войдёт с 10 котлоагрегатами, при потребности в 5. Также в прошлом году произвели ремонт дымовой трубы №2. В этом году отремонтировали дымовую трубу №3.

Особое внимание аким области уделил проекту строительства новой дымовой трубы. Глава региона отметил, что компания обязана предоставлять максимально подробную информацию потребителям.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Все проблемы нужно отслеживать инженерной службе, ЖКХ, энергетике. В тесном контакте должны вы работать. Все даты экспертиз записывайте, созванивайтесь со специалистами, чтобы они подтверждали.

Также Гауез Нурмухамбетов поднял вопрос нехватки кадров. Предприятиям необходимо самостоятельно формировать социальный пакет, который позволит остановить отток специалистов и даст возможность работать на полную мощность, отметил аким области.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Сегодня более 500 человек уже на наших трёх крупных предприятиях не хватает. Какие-то социальные пакеты или другие меры поддержки персонала, чтобы не потерять трудовой костяк, должны создаваться.

Также глава региона ознакомился с ходом строительства тепломагистрали. На сегодня проведены демонтажные работы 1,9 км теплосетей. Уже в этом году планируется заложить 1,2 км.

— Это угол ул. Семашко и ул. Назарбаева. Доходит до ул. Кизатова и до насосной станции с переподключением в п. Борки. Мы идём с опережением графика. Совместно с «Тепловыми сетями» та магистраль, которая необходима для надлежащего обеспечения теплом и подключением в отопительный сезон, она уже промыта, отпрессована и испытана.

Аким области поручил уполномоченным ведомствам и, в особенности, «Тепловым сетям», использующим магистрали, контролировать ход работ.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Радует то, что эксплуатирующая организация, которая в перспективе получит объект в доверительное управление, контролирует данный проект. Я на всех объектах говорю, что эксплуатирующая организация должна смотреть за работой подрядных организаций.

Все рассмотренные вопросы будут на строгом контроле акима области.

Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»