Семеро молодых людей подозреваются в серии краж скота в СКО

Полицейские Есильского района ведут следствие в отношении семи жителей области в возрасте от 18 до 22 лет по подозрению в краже скота.

Преступления совершались в течение нескольких месяцев в Есильском, Мамлютском и в районе Шал акына. Неизвестные злоумышленики проникали в загоны сельчан и крали овец — от 1 до 6 голов за раз. В августе в результате оперативно-розыскных мероприятий личности парней установили. В ходе следствия стало известно, что мясо похищенных животных продавалось в Петропавловске. Как выяснилось, в ряде случаев сельчане не обращались в полицию, считая, что животные сами вышли из загона и потерялись, так что часть фактов была выявлена только в процессе следствия.

На сегодня в деле насчитывается 10 эпизодов, последний из них был зарегистрирован 19 сентября. Установлено, что всего группа лиц похитила 31 животное. Подозреваемые заключены под стражу. Ведётся следствие.

Валерия Сиваш



