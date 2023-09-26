Аким СКО посетил предприятия, которые обеспечивают регион водой

— В автоматическом режиме измеряем уровень сероводорода, всех газов. — 22 КНС у вас, да? — Да. — Везде шахты стоят? — Да.

Первым объектом посещения акима области стало предприятие ТОО «Кызылжар су». Оно обеспечивает население качественной питьевой водой и осуществляет прием сточных вод. Общая протяженность водопроводной сети составляет 344 км, канализационной — 258. Новому главе региона доложили, какая обстановка сейчас на одном из социально важных объектов областного центра.

ЖЕНИС СУЛТАНОВ, генеральный директор ТОО «Кызылжар су»:

— У нас на сегодня с 2014 года по 2022, этот год не берем, мы сделали замену 162 километра. Это 102 километра водопроводной сети и 60 канализационной сети. То есть, мы повысили надежность водопровода наших канализационных сетей. На сегодня еще есть вопросы. У вас износ 63%? — 62 по канализации и 59 по водопроводным сетям. 10 лет назад было 73 и 68. Мы все-таки снизили.

В год необходимо охватывать ремонтными работами не менее 10 километров сетей, отметил гендиректор предприятия. Он также сообщил, что у них имеется сильная изношенность техники. Она составляет 80%. Поделился Женис Султанов с новым акимом области и достижениями. Он рассказал об успешном использовании хлореллы для очистки местного биопруда, что помогло практически избавиться от неприятного запаха сероводорода.

ЖЕНИС СУЛТАНОВ, генеральный директор ТОО «Қызылжар су»:

— Сейчас уже Костанай занимается, переняли опыт наш, Шымкент, собирается Кокшетау. Это производство хлореллы вместе с нашим Северо-Казахстанским университетом имени Козыбаева и ТОО «Научно-технологический центр воды». Нам предлагали и по миллиарду, и по 600 миллионов такие проекты, которые уничтожают запах сероводорода. Очень большие нарекания были, потому что запах был очень сильный. Сейчас там рядом есть деревни Вишневка, Якорь, там этот вопрос сейчас не стоит. Хлорелла нам очень помогла в этом вопросе. И это обошлось нам в сумму 124 миллиона. Это не очень большие деньги и теперь мы сами производим ее.

Ознакомился новый аким области и с ситуацией на предприятии «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения». Его руководитель рассказал, что в этом году реализуется 3 проекта по строительству ливневых сетей в Солнечном микрорайоне и в Рабочем поселке.

— Сколько ливневых сетей у нас по городу? — Сейчас на данный момент 216 километров. 100 километров открытых и 116 закрытых. — Состояние? — Состояние, ну чтобы вы понимали, это строения 60-70 -ых годов. За последние 4 года мы увеличили сети в 2,5 раза. — За счет? — За счет строительства и восстановления.

Далее глава региона посетил Соколовский производственный участок. Филиал «Есиль су» оказывает услугу по подаче питьевой воды в 229 населенных пунктов области и обеспечивает живительной влагой около 200 тысяч человек. Он имеет в своем составе 4 производственных участка: Ишимский, Булаевский, Пресновский и Соколовский водопроводы. В каком состоянии сейчас они находятся, доложили акиму области.

КАНАТ АСКАРОВ, директор филиала «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод»:

— Изношенность водопроводов составляет 62 процента. Это сверхнормативный износ. Они в плохом состоянии, 60-ых годов постройки. Ишимский групповой водопровод обеспечивает водой и Северо-Казахстанскую область, и Костанайскую, остальные подают воду только в наш регион.

Акима области попросили оказать содействие по реконструкции комплекса головных сооружений Ишимского группового водопровода. Это сложный проект, но его необходимо реализовать, ведь там периодически происходят аварии. Из-за этого даже планировалось вводить режим ЧС.

— В головном сооружении даже сейчас авария. — То есть, получается, инженерная коммуникация в ветхом состоянии. — Я бы хотел, чтобы вы как акимат с письмом обратились в Министерство или комитет. — Надо понять, как мы его будем реализовывать. Давайте дадим предложение.

Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время, заверил новый аким региона. В целом, в этом направлении предстоит еще провести большую работу, говорит заместитель директора филиала.

ЕРЖАН КУСУМБАЕВ, заместитель директора филиала «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод»:

— Наши магистральные водопроводы начала 1958-60 годов. Соответственно, стальные трубы, срок уже в 2 раза больше, износились. У нас более 3 тысяч километров сети. Из них тысячу еще нужно реконструировать. 2 тысячи уже реконструировали. — У нас на сегодня в области почти 12 проектов реконструкции и это все будет воплощаться.

Реализация проектов должна завершиться до 2025 года. Они помогут улучшить текущую ситуацию, ведь сейчас на водопроводе ежедневно происходит от 15 до 25 аварий.

Дарья Пышмынцева