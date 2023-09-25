Открытый турнир по қазақ күресі прошел в Петропавловске. Его посвятили огнеборцам, которые погибли при выполнении служебного долга в Абайской и Костанайской областях.

АСЫЛХАН БОЛАТОВ, главный судья турнира по қазақ күресі:

— Турнир проходит в трех весовых категориях. Общее количество 84 палуана. Только что закончили соревноваться спортсмены, которые весят 64 килограмма, сейчас выйдут те, кто весит 74 килограмма.

В состязании приняли участие борцы из 11 областей страны. В их числе — 19-летний Бекзат Темирке из Акмолинской области.

БЕКЗАТ ТЕМИРКЕ, участник открытого турнира по қазақ күресі, Акмолинская область:

— Я начал заниматься қазақ күресі в 8 лет. Не представляю своей жизни без этого спорта. Уровень подготовки у соперников серьезный. Я уверен, что победит сильнейший.

Этого же мнения придерживается североказахстанец Адильхан Нуржанов. 20-летний спортсмен много лет занимался дзюдо, пока не пришел на борьбу.

АДИЛЬХАН НУРЖАНОВ, участник открытого турнира по қазақ күресі:

— Первый мой соперник был из Актобе, второй из Астаны. Оба раза я победил. Настрой хороший, надеюсь получить награду.

Для победителей открытого турнира подготовили денежные и памятные призы.

Дарья Пышмынцева