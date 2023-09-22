В селе Новоишимском района им. Г.Мусрепова готовятся к приходу холодов

В этих стенах проходят концерты, праздничные и торжественные собрания, музыкальные фестивали и творческие вечера. Дом культуры в селе Новоишимском по своей красоте не уступает городскому. Последний раз большой ремонт здесь проводили три года назад. Сейчас в Доме культуры райцентра, как и в других социальных объектах, готовятся к приходу холодов.

АЛЕКСАНДР РЕМЕЗОВ, заместитель директора по хозяйственной части Дома культуры, с. Новоишимское, район им. Г.Мусрепова:

— Котельная у нас совместными усилиями с акиматом и сами делаем постоянные ремонты летом. Были за это лето заменены насосы, своими силами отремонтировали и установили. Требуется ремонт трубы. За 12 лет она пришла в негодность, прогорела.

Прошлый отопительный сезон в Доме культуры прошел без осложнений. В котельной, ее построили примерно 15 лет назад, посменно трудились 4 человека, столько же будут работать в этом году. С запасом угля проблем нет, на объекте заготовили около 780 тонн черного топлива. Многоэтажки райцентра к предстоящему отопительному сезону практически полностью готовы.

ЕРБАТЫР УРМАНОВ, управляющий ТОО «INFOTEX.QZ», с. Новоишимское, район им. Г.Мусрепова:

— 11 августа ТОО «INFOTEX.QZ» взяло в доверительное управление две котельные в микрорайонах: «Черемушки», «Магжана Жумабаева». Микрорайон «Черемушки» у нас отапливает 32 тысячи квадратных метров, микрорайон «Магжана Жумабаева» 25 тысяч квадратных метров. К отопительному сезону у нас подготовлено две котельные, выиграло у нас конкурс ТОО «Еңбек», которое провело работы у нас. Заменили теплотрассу, запорную арматуру по всем домам, проложили новую теплотрассу к домам по улице Советской. Я еще председатель КСК по улице Ленина, отапливаем два дома, 5 тысяч квадратных метров. Котельная готова, сделана опрессовка.

В эти выходные опрессовку системы отопления проведут в двух котельных райцентра. Это позволит убедиться в том, что они работают исправно. А значит с приходом минусовых температур, в многоэтажках Новоишимского будет тепло.

Дарья Пышмынцева