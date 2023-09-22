А. Сапаров: уборочная кампания проходит очень сложно

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров посетил СКО. В районе им. Г. Мусрепова на встрече с аграриями поднимался ряд проблем, но основная — это низкий класс пшеницы из-за дождей. Средняя урожайность зерновых в этом году в районе составляет чуть больше 10 центнеров с гектара, хотя уборку уже завершили на 65%. В то время как в 2022 показатель составлял порядка 20 центнеров. В некоторых хозяйствах в основном собирают 3 и 4 классы, но есть и пятый. Сельхозтоваропроизводителей интересует цена на такое зерно.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

— Поручение продкорпорации дано. Сейчас они в течение недели изучат рынок, и мы определим цены на 3,4,5 классы. На 3 класс мы по форварду должны закупить 250 тысяч тонн. Кроме этого у нас 600 тысяч тонн натурой должны вернуть. И 4,5 классы сейчас на рынке рассматриваем, но не ниже рыночной цена будет. Фермеры без внимания не останутся, поддержка со стороны государства будет.

Эти поля принадлежат товариществу «Азко-Пески». В распоряжении агрария имеется порядка 8 тысяч гектаров земли. В основном засеивают именно зерновые. В этом году средняя урожайность составляет около 10 центнеров с гектара. Уборку завершили на 80%.

АЙДАР ЖАНЗАКОВ, директор ТОО «Азко-Пески», район им. Г.Мусрепова:

— Погода, конечно, внесла свои коррективы, есть и проросшее зерно, но несмотря на это, уборку думаю завершить в течение 5-6 рабочих дней. В прошлом году урожайность была 14-15 центнеров.

Зерно с полей доставляют на элеватор для сушки. Буквально на днях в министерстве утвердили запрос акимата на выделение дополнительного удешевленного дизельного топлива. Составил он 10 тысяч литров, хотя потребность региона около 20. Тем не менее этого должно хватить. Североказахстанские аграрии уже заполнили заявки и ждут поставку.

АРМАН ОМАРОВ, директор ТОО «Ишим-Гарант», район им. Г. Мусрепова:

— Наш элеватор может вместить единоразово 50 тысяч, но обороты наши в год составляют гораздо больше, идет постоянная отгрузка, мы принимаем, доводим до базисных норм и производим отгрузку. В этом году уборка началась в начале августа, приняли мы около 50 тысяч. Пшеница разная, есть и продовольственная 3 класса, есть и 4, и 5 класс внеклассная.

Также Айдарбек Сапаров отметил, что задолженность по субсидиям перед аграриями страны составляет 155 млрд тенге. До конца года все планируют погасить. Заявка находится на рассмотрении в министерстве финансов.

Дарья Пышмынцева