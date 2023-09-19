Экологи и активисты бьют тревогу: мусора много — переработки мало!

Анна Богословская, корреспондент:

— Ежедневно на городской полигон твёрдых бытовых отходов привозят около 180 тонн мусора. Неоднократно экологи поднимали вопрос о закрытии городской свалки, так как она практически заполнена: в 2024 году у полигона заканчивается разрешение на эмиссию, а новое место под отходы пока не определено.

Помимо переполненности у полигона есть и другие проблемы. Люди жалуются на возгорание, загрязнённый воздух, отсутствие заграждений, мелкие фракции мусора, которые разлетаются по округе. И если в специально отведенных местах ответственные организации могут контролировать ситуацию, то стихийные свалки создают большую проблему не только обычным людям, но и администрации. С 2019 года экологи регулярно находят несанкционированные точки размещения отходов.

Азамат Бектасов, руководитель департамента экологии СКО:

— За прошедшие четыре года выявлено порядка 2100 несанкционированных свалок. К примеру, если в 2019 году было выявлено более 800, в 2020 году — практически 600, то в текущем году их количество составляет 261.

На данный момент ликвидировано около 100 таких мест. Опасность складирования мусора без надзорной организации чревато возгоранием. Бытовые отходы загрязняют почву, воздух, могут проникнуть в грунтовые воды. После обнаружения стихийной свалки экологи направляют снимки в районные акиматы, чтобы те убрали мусор. Есть и активные граждане, которые не ждут когда кто-то наведёт порядок. Азат Жумагул занимается эковолонтерством с 2018 года, призывает граждан сортировать отходы дома и относить их в пункты приема вторсырья.

Азат Жумагул, экоактивист:

— У нас как обыватели, население: у них проблемы на счет мусора появляются тогда, когда с контейнерной площадки не вывозят отходы. Но никто глубоко не задумывается, в чем суть проблемы. Суть в том, что у нас полигон нужно закрывать за то, что он не соответствует параметрам экологического кодекса.

Активист считает, что помочь ситуации может АО «Жасыл Даму», если начнет субсидирование предприятий, которые занимаются переработкой мусора. А пока масштабы такой деятельности не очень велики. В регионе 11 предприятий, которые принимают перерабатываемый мусор и сортируют его.

Наиболее активно вторсырье для производства использует ТОО «Радуга». На переработку здесь идет не только мусор с полигонов, но и собственные отходы предприятия. Бракованные пластиковые изделия и отходы проходят несколько этапов, прежде чем получат вторую жизнь.

Пластик сортируют, измельчают, моют, затем формируют гранулы, из которых сделают новые предметы. Так заново появляется полиэтиленовая пленка, мешки для мусора, домашняя утварь.

Даурен Катранов, заместитель генерального директора ТОО «Радуга»:

— Формируя производственную культуру, стараемся придерживаться энерго- и ресурсосбережения. Это касается как самого сырья, так и технологических процессов. Мы начали развивать собственную систему сбора, работать напрямую с источниками образования таких отходов.

Без государственной поддержки предприятию невыгодно самостоятельно заниматься раздельным сбором мусора, говорит Даурен Катранов. Когда в Петропавловске и Бесколе стояли контейнеры для отходов, которые можно переработать, компания сталкивалась с недобросовестным отношением жителей к процессу сортировки. Около 30 % собранного сырья оказывались органическими отходами. Поэтому руководство приняло решение закупать уже отсортированный мусор, и производственный процесс ускорился. Ежегодно «Радуга» перерабатывает 2,5 тыс тонн пластика и 3 тыс тонн макулатуры.

Даурен Катранов, заместитель генерального директора ТОО «Радуга»:

— У нас объемы используемого вторичного сырья увеличились в разы: полиэтилена мы перерабатываем порядка 200 тонн в месяц. Плюс 30-40 тонн мы перерабатываем пэт-бутылок. Перерабатывали, конечно, больше, гнались за скоростью, объемом производства, сейчас начали работать над качеством, поэтому скорость пришлось немного убавить.

На переработке пластика и бумаги в «Радуге» замкнутая система водооборота: воду очищают, затем снова используют в производстве. Экологичный подход здесь и в использовании тепла и электричества.

Мусорный коллапс и переработка сырья — наиболее острые проблемы региона. Но в департаменте экологии называют и другие источники загрязнения окружающей среды. Законсервированные урановые рудники дают радиационный фон, а в системе канализации есть только механическая очистка. Впрочем, последняя проблема решается: местные специалисты начали запуск хлореллы в сточные воды, и это дает обнадеживающие результаты.

Анна Богословская

