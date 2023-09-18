Североказахстанцы присоединились к республиканской молодежной экологической акции «Киелі табиғат»

Республиканская молодежная экологическая акция «Киелі табиғат» прошла в регионе. Ее участники занимались уборкой возле сакаральных мест области. В Петропавловске активисты облагородили территорию резиденции Абылай хана. Ребята подмели дорожки, пропололи клумбы. Часть волонтеров приводили в порядок участок, прилегающий к мемориальному комплексу Карасай и Агынтай батыров.

АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА, руководитель отдела ЦОРИ УВП СКО:

— Из числа молодежи принимает участие порядка 300 человек. Это лидеры общественного мнения, представители МРЦ, активисты, РОО «Ассамблея жастары», «Жастар рухы». Эковолонтеры, волонтеры, представители «Жасыл ел».



Дарья Пышмынцева