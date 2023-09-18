Полицейские СКО приняли участие в экоакции «World Cleanup Day 2023»

Ко Всемирному дню чистоты присоединились и полицейские. Субботним утром стражи порядка организованно вышли на уборку прилегающих и закрепленных территорий. Полсотни сотрудников вместе с работниками других госорганов убирали от опавших листьев и мусора улицу Астаны — участок от Заводской до Кеншинбаева. В работе на свежем воздухе приняли участие около 1500 сотрудников и руководителей, не задействованных в дежурствах и нарядах. Использовали 20 единиц техники. Такие экологические инициативы отлично сближают любой коллектив, признаются полицейские.

Алишер Ашимов