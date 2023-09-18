Главные темы с Дарьей Пышмынцевой 17.09.2023

— Экономика Казахстана выросла на 4,9% за 8 месяцев

— С начала года темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,2%

— В обрабатывающей промышленности РК рост превысил 3%

— Пассажирские вагоны «ЗИКСТО» будут курсировать в составе поездов по трём маршрутам

— За год работы на фабрике бумажных изделий произвели свыше полутора тысяч тонн продукции

— В сутки на «Элеватор Смирновский» привозят порядка 1500-2000 тонн зерна

— В селах Новокаменке и Архангелке проводят замену дорожного полотна

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— Кабинет для занятий робототехникой появился в школе-лицее «Парасат»

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— Бизнес-инкубатор открылся в Петропавловске

— Дисциплинарное дело в отношении чиновника из Акжарского района рассмотрели на совете по этике

— Причины возникновения трещин на мосту в Рабочем посёлке будут выяснять специалисты

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