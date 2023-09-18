Девушка из Петропавловска принимает участие в международном конкурсе красоты

Отличный руководитель, грамотный специалист, к тому же красавица. Любовь Усбанова руководит отделом продаж в строительной компании, сама ездит на объекты и даже стала лицом фирмы. Девушка решила явить себя не только сотрудникам и подчиненным, но и показать свои таланты на международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2023». И сейчас ей нужна поддержка от всего Казахстана.

ЛЮБОВЬ УСБАНОВА:

— Мне нужно заручиться поддержкой наших соотечественников, земляков, показать, что Казахстан — сплоченная страна, и что мы можем выступить в финале. В свою очередь, я могу обещать, что сделаю все, что от меня требуется, чтобы не подвести.

Любовь преодолела этапы отбора по Казахстану и прошла в полуфинал. Теперь впереди последнее испытание — конкурс в столице России, в котором примет участие 130 девушек из разных стран мира. Чтобы претендовать на звание «Мисс Офис», Любовь рассказывала о себе, родном крае и профессиональных навыках. Ранее девушка не принимала участие в подобных мероприятиях, но концепция этого конкурса ей оказалась близка.

ЛЮБОВЬ УСБАНОВА:

— Этот конкурс зацепил меня тем, что он среди офисных сотрудниц, и там нет базовых важных критериев, которые имеются в любом другом конкурсе красоты: рост от 170 и выше, у меня всего лишь 163 см, имеются возрастные ограничения, а здесь — до 35 лет, мне 32 года, я подхожу. Не имеет значения семейное положение, наличие детей и т.д

Коллеги поддерживают Любовь, и, конечно, проголосуют за свою землячку.

— Я считаю, что нужно обязательно проголосовать за нашу коллегу Любовь. Это очень ответственный человек, очень коммуникабельный, она просто красавчик, она знает свое дело, умеет красиво общаться.

— Любовь Николаевна — это очень мудрый начальник, очень чуткий, который поможет и поддержит в любом вопросе.

Голосование будет продолжаться три недели, старт — 18 сентября в полдень, подсчет начнется 8 октября. Поддержать Любовь Усбанову можно на официальном сайте конкурса «Мисс Офис — 2023». Финал пройдет 25 ноября в Москве.

Анна Богословская

