Несколько сотен сортов семян томатов представлено в магазине Зелёный дом

Вырастить помидоры довольно просто, однако процесс имеет свои тонкости. Рассмотрим основные шаги для достижения хорошего результата — крупный, сочных и вкусных плодов, выращенных на собственном огороде. Можно приобрести готовую рассаду, но лучше вырастить томаты из семян. Так вы полностью проконтролируете процесс.

Выбираем семена

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Когда надежный поставщик выбран, нужно определиться с сортом:

Черри — маленькие, круглые с насыщенным вкусом. Идеальны в салатах. Рома — среднего размера, слегка вытянутые, мясистые. Подходят для консервации. Мелкоплодные — собирательное название для сортов, чуть больше черри. Используют в салатах, для приготовления пасты, консервации. Имеют насыщенные вкус, довольно мясистые. Сливовидные — среднего размера, овальные. Имеют плотную мякоть, вкус не яркий. Биф томаты — крупные круглые плоды с плотной мякотью и малым количеством семян. Часто используют в сэндвичах и бургерах.

Также важно учесть климатические условия вашего региона и выбрать сорт с подходящим периодом плодоношения. Различают ранние, детерминантные, индетерминантные, среднеранние и поздние сорта.

Обратите внимание, что не все томаты можно выращивать в открытом грунте. Некоторые сорта предназначены только для теплицы. Подробное описание особенностей каждого вида указано в описании товара на сайте магазина “Зеленый Дом”.

Выращиваем рассаду

Чтобы ускорить процесс прорастания, посевной материал замачивают в теплой воде на сутки. После семена необходимо просушить и обработать антисептическим составом. Подготовленные материал садят на глубину до 2 см в рыхлую, слегка влажную почву.

Создайте оптимальные условия для прорастания рассады. Важно соблюдать следующие параметры:

температура — поддерживайте стабильные уровень тепла. Для помидоров оптимален диапазон от 20 до 25 градусов Цельсия;

освещение — используйте фитолампы, особенно на начальном этапе, когда только появились первые ростки;

влажность — старайтесь поддерживать влажность грунта в пределах 70%;

почвенная смесь — нейтральная или слабокислая, обязательно рыхлая, с хорошим дренажом.

Для проращивания семян используйте пленку или стекло. Накройте им вазон с рассадой, чтобы создать эффект теплицы. Как только проклюнутся первые ростки — уберите пленку.

Пересадка и дальнейший уход

Когда ваша рассада достигнет высоты около 15 см, ее можно пересаживать в открытый грунт. Выбирайте место с хорошей освещенностью, рыхлой почвой. Предварительно удобрите грунт, обработайте препаратами от грибков и сорняков.

Высаживайте рассаду на глубину до первых листов. Так корневая система будет развиваться активнее. Расстояние между саженцами должно составлять около 40–60 см.

Регулярно поливайте томаты, особенно в засушливый период. Когда рассада окрепнет, срежьте нижние листья, чтобы исключить контакт с грунтом и минимизировать риск заражения грибковой инфекцией. Периодически вносите удобрения в почву. Для томатов обычно используют универсальные составы. Следуйте рекомендациям производителя. По желанию, на ночь укрывайте растения пленкой.