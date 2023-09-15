В АО «СК РЭК» состоялось награждение победителей областного этапа конкурса «Еңбек жолы»

С 2013 года каждое последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечается День труда. Накануне важного праздника во всех трудовых коллективах чествуют своих работников. 15 сентября в стенах «Северо-Казахстанской распределительной электросетевой компании» состоялось награждение победителей областного этапа конкурса «Еңбек жолы».

МИРАС САБАГАНОВ, и.о. руководителя управления государственной инспекции труда СКО:

— У нас состоялся региональный конкурс «Еңбек жолы», где было определено 3 победителя в трех номинациях, которые представят нашу область на республиканском конкурсе 22 сентября. В областном этапе конкурса было 39 заявок.

От АО «СК РЭК» в номинации «Лучшая трудовая династия» 3 место заняла семья Должиковых. Александр Владимирович трудится на предприятии вместе с дочерью и сыном. Его стаж в отрасли достиг 37 лет. Столько же профессии посвятил Борис Огневец. Он получил 2 место в номинации «Лучший наставник работающей молодежи». Свой трудовой путь начинал с должности электромонтера.

БОРИС ОГНЕВЕЦ, ведущий инженер службы РЗАИ АО «СК РЭК»:

— За прошедшие годы повысил свою квалификацию, мне доверили руководство коллективом. Поэтому я в данный работаю ведущим инженером службы РЗАИ. В моих обязанностях распределение заданий для работы, выдача распоряжений и нарядов, проверка исполнения выполненных заданий. Молодым специалистам необходима помощь в подготовке, наставничество в первый период времени. Проходят стажировки, обучения. Они становятся полноценными работниками, когда работают полгода минимум.

Торжественная церемония награждения победителей областного этапа конкурса «Еңбек жолы» пройдет 20 сентября.

Дарья Пышмынцева