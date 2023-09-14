Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин прокомментировал возможность повышения ставки налога на добавленную стоимость

«По ставке налога на добавленную стоимость — да, такой вопрос обсуждается. Мы поднимаем, поскольку одна из функций Налогового кодекса – это фискальная, пополнение доходной части бюджета», – сказал Азамат Амрин на брифинге в Правительстве, отвечая на вопросы журналистов.

Он объяснил причины такого решения.

«Если мы поднимем с 12% до 16%, то это порядка 2-2,4 триллиона тенге дополнительных поступлений в бюджет. Предлагается поднять такую ставку, сейчас это находится на обсуждении», — добавил Амрин.