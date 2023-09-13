Молодежная команда «Кызыл-Жар М» приняла на своем поле карагандинский «Шахтер М»

На стадионе «Жастар» состоялась встреча между молодежными футбольными командами «Кызыл-Жар М» и «Шахтер М». Игру посвятили памяти детского футбольного тренера и экс-вратаря омского футбольного клуба «Иртыш» Сергея Мясковского.

АНТОН БОРИСОВ, тренер вратарей команды «Кызыл-Жар М»:

— У нас проходит чемпионат Казахстана среди дублирующих команд второй лиги. Сегодня будет равная борьба. Но, мы надеемся, верим, что будет только победа. В первую очередь забрать свои очки, чтобы побороться за соответствующие места. Готовились мы, в принципе, как и всегда, каждую неделю готовимся к сопернику, анализируем его. Проводим теоретические занятия и, соответственно, тренировки. Уже провели конец чемпионата. Осталось 5 игр по таблице, идем восьмые.

Игра с первых минут выдалась достаточно напряженной. Игроки обеих команд начали активно нападать на ворота соперников, местные ребята проводили атаку за атакой, но безрезультатно. На 36 минуте первый гол забили карагандинцы. Спустя две минуты мяч в их ворота прилетел и от кызылжарцев. Первый тайм закончился со счётом 1:1. Алмаз Рамазанов в команде «Кызыл-Жар М» выступает полузащитником. Футболом занимается 14 лет.

АЛМАЗ РАМАЗАНОВ, полузащитник команды «Кызыл — Жар М»:

— Очень тяжелая игра. Соперник очень хороший. Я надеюсь, что мы сегодня выиграем, потому что мы играем дома. Домашние стены всегда помогают, домашние болельщики.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу североказахстанской сборной. Следующую игру наши футболисты проведут на выезде 20 сентября со столичной командой «SD FAMILY».

Камилла Карим

