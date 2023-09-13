Актёры театра кукол вместе с огнеборцами подготовили спектакль для юных зрителей

«Стоп. Опасность!». Накануне открытия театрального сезона в театре кукол провели пресс-конференцию. Приглашенные гости — сотрудники департамента по ЧС. Выбор сделан не случайно. Спектакль будет на тему пожарной безопасности.

ГРИГОРИЙ ЛАЙКО, главный режиссер областного театра кукол:

— Ту информацию, которую мы доводим до детей, мы проконсультировались, получили указания, о чём мы должны говорить со зрителем. То есть, у нас происходит сцена из спектакля и после определенной сцены наши ведущие в образе спасателей проводят беседу с детьми, тоже в интерактиве. Всё это для того, чтобы дети на примере тех или иных сцен могли понять, как нужно поступать.

Обстановка, связанная с безопасностью детей, с каждым годом становится всё напряженней, говорят спасатели. В неприятной ситуации может оказаться каждый, потому правила безопасности нужно доводить до детей с самого раннего возраста. ЧС-ники стараются каждый год находить новые подходы к информационной работе.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, врио начальника ДЧС СКО:

— Это и интерактивные уроки, открытые уроки, посещение пожарной части, беседы с родителями на школьных собраниях о мерах безопасности во время ЧС различного характера. В прошлом году в области в результате пожаров была зарегистрирована гибель 3 детей. В этом году у нас гибели не допущено, но есть пострадавшие.

С помощью мультфильмов и театральных постановок дети лучше усваивают информацию, уверены огнеборцы. Бывали случаи, когда дети вспоминали, как повёл себя персонаж, и действовали также, благодаря чему спасли себя и своих близких от огня.

После конференции представили сам спектакль, где собраны разные сценки. Главный герой одной из них — мальчик Нурик, остался дома один, проголодался и решил приготовить себе еду. Но, отвлекшись на игру в телефоне, совсем забыл про зажженную конфорку. В итоге чуть не отравился угарным газом.

Мораль сей сценки такова — нужно всегда быть бдительным. Огонь и газ — детям не игрушки. Не стоит забывать и про электрические плиты. Необходимо довести до детей, что с бытовыми приборами нужно обращаться аккуратно и следовать мерам безопасности. Это был предпоказ спектакля. Сама премьера состоится 15 сентября. А спасатели тем временем подготовили выставку, на которой представили инструменты, помогающие в спасении.



— Данный инструмент — разжим. Он предназначен только для разжатия либо сжатия. У него насадки меняются. Так можно сжать металл или разжать, например плиты и автомобильные конструкции.



Диана Салихова