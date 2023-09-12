Водителя под наркотиками задержали полицейские

Подозрительно выглядящего водителя остановили полицейские Айыртауского района. 29-летнего жителя, управляющего автомобилем «Нива», отправили на медицинское освидетельствование. Результаты показали наркотическое опьянение. В отношении молодого человека собран материал, его ждёт административная ответственность. Санкция статьи — 15 суток ареста и лишение права управления на 7 лет. Полицейские напоминают, за 8 месяцев пьяными водителями совершено 15 ДТП, в которых 4 человека погибли и 23 получили ранения. Всего за 6 дней на дорогах области выявлено свыше 2 тысяч различных нарушений.

Диана Салихова

