2 новых школьных автобуса поступили в Мамлютский район в новом учебном году

Безопасно и с комфортом. В новом учебном году педколлектив и учащиеся Мамлютской казахской школы-интерната дождались новенький, современный школьный автобус. Это один из тех 29-ти , которые в День знаний презентовали в Петропавловске. В этом учебном заведении в подвозе и развозе нуждаются более 60 ребят. Из них 37 детей — из отдалённых деревень, остальные — из дальних районов Мамлютки.

АРУЖАН ТОЛЕПБАЕВА, учащаяся казахской школы-интерната, г. Мамлютка:

— Я живу в Мамлютке и ежедневно езжу в школу на автобусе. Каждое утро нас забирают, а после уроков развозят. Мне автобус понравился. Он очень красивый, просторный и в современном стиле.

В автобусе установлены кондиционеры, есть ограничители скорости и, конечно же, ремни безопасности.

ЕРИК ГАББАСОВ, директор казахской школы-интерната, г. Мамлютка:

— Один раз в неделю, в пятницу везём их домой. А в воскресенье после обеда мы их забираем. У нас подвоз был организован и в прошлом году. Тогда подвоз осуществлялся на старом автобусе.

Второй автобус поступил в Новомихайловскую среднюю школу. Есть школьный микроавтобус и в селе Краснознамённом. Его приобрели здесь несколько лет назад. Всего здесь обучаются 120 ребят. Десятерых из них привозят из села Беловки.

НАТАЛЬЯ ПФУНТ, и.о. директора Краснознаменской средней школы, Мамлютский район:

— Это учащиеся среднего и старшего звена. Село расположено в 12 км от нас. Дорога у детей занимает 15-20 минут. На внеклассные мероприятия также осуществляется подвоз, чтобы дети могли полноценно участвовать в общественной жизни школы.

Всего подвоз и развоз детей организован в 11 учебных заведениях района. Охвачено более 360 детей.

Алишер Ашимов

