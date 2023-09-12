1 место заняли североказахстанские спортсмены по жекпе-жек

В столице Казахстана с 4-10 сентября проходил шестой фестиваль по национальным видам спорта. В турнире, который проводится раз в четыре года, приняли участие 1300 спортсменов из 17 регионов страны. Программа включала в себя 11 видов спорта. Честь нашей области защищала команда почти из 100 человек.

Наши спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете по жекпе-жек. В копилке у ребят — две серебряных и шесть бронзовых медалей. По словам президента региональной федерации по жекпе-жек Жалгаса Тортулова, этот вид спорта в области только начинает развиваться, но спортсмены уже показывают хорошие результаты.

ЖАЛГАС ТОРТУЛОВ, президент федерации по жекпе-жек по СКО:

— Участвовали 19 человек. На каждую весовую категорию — по одному спортсмену. Возраст — от 18 лет. По жекпе-жеку у меня в зале тренируются около 100 человек. Туда входят дети, молодежь и взрослые.

Жанат Именалинов этим видом спорта занимается около 3х лет. У спортсмена за плечами немало достижений. На шестом фестивале по национальным видам спорта занял третье место.

ЖАНАТ ИМЕНАЛИНОВ, участник 6-го фестиваля по национальным видам спорта:

— Сам я участвовал в весовой категории 65 кг. Конкуренция была большая. Соперники были со всех областей. Проиграл я Атырауской области. Подходим ответственно. Тренируемся два раза в день, выезжаем за город, в разных местностях тренируемся.

Впереди у спортсменов подготовка к Кубку чемпионата Республика Казахстан. Он пройдет в Алматы в октябре.

Камилла Карим

