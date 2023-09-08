В Казахстане рассматривают вопрос введения налога на прибыль от банковских операций

Об этом сообщил спикер Сената Маулен Ашимбаев.

«На сегодняшний день, если посмотреть на все банковские кредиты, то 34% из них – это потребительские кредиты. Доля кредитов малому и среднему бизнесу составляет 25-26%. Следовательно, банкам выгоднее предоставлять потребительские кредиты простым гражданам, чем вкладывать деньги в конкретные отрасли экономики, с большим процентом и меньшим риском. Почему так происходит? Это связано с тем, что, в отличие от кредитования предпринимателей, процент от получения ценных бумаг государства очень высок. Так, на ноты Национального банка выплачивается 14,5% годовых. Здесь нет риска. Президент подчеркнул необходимость изменения этой политики. Поэтому мы рассматриваем вопрос налогообложения прибыли от банковских операций», — сказал Маулен Ашимбаев.

Как отметил председатель Сената, для введения налогообложения сначала будут внесены изменения в соответствующие законы, некоторые из них уже находятся на рассмотрении.