В Казахстане изменятся правила выдачи земель под строительство жилья

АННА БОГОСЛОВСКАЯ, корреспондент:

— Каждый житель страны имеет право получить 10 соток земли для постройки жилого дома. С 2022 года наших граждан избавили от бумажной волокиты, теперь заявки можно подавать онлайн. Правила распределения участков претерпели изменения.

Теперь, чтобы участок выдали в пользование, к нему должна быть подведена базовая инфраструктура: вода и электричество. Впрочем, если центрального водоснабжения нет, но проведены электросети, землю все равно можно получить. Процедуру оформления интегрировали с Единым государственным кадастром недвижимости и базой «Физические лица». Мы обратились к петропавловцам с вопросом о том, насколько они осведомлены о такой возможности и хотели ли бы построить дом.

— Вы бы хотели получить участок для строительства?

— Именно для строительства наверное нет, потому что сил у нас уже нет и денег строить. А так да, если просто так получить, продать, денежки поиметь или для своих.

— Я думаю, нет, потому что с нынешними зарплатами, с уровнем дохода населения в принципе у нас вряд ли такое получится.

— Если бы была такая возможность, я бы подала заявку и, конечно, лучше жила бы в частном доме, личном, чем в многоэтажке.

Новые правила выдачи земельных участков вступят в силу 4 ноября 2023 года. Прежней осталась процедура получения кадастрового паспорта, который выдаётся по факту сдачи дома в эксплуатацию.

АННА БОГОСЛОВСКАЯ, корреспондент:

— Как и ранее, участки будут переходить в собственность после их освоения, а в течение трёх лет они предоставляются по праву временного возмездного землепользования. Информацию о свободных участках и список очереди на них обязаны публиковать акиматы не реже одного раза в квартал.

Анна Богословская

