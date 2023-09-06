В Казахстане обсудили недостаток мест в студенческих общежитиях

Проблема проживания для иногородних студентов не нова. Мест в общежитиях всегда не хватает, а съём квартиры может позволить себе не каждый. В прошлом году потребность в местах составляла 69 тыс., в этом году сократилась втрое. Но учащимся по-прежнему негде жить, эту проблему решили через привлечение хостелов.

АЙСУЛУ ЕРНИЯЗОВА, советник министра науки и высшего образования РК по делам молодежи, студенческий омбудсмен:

— Организовали мониторинги на предмет готовности общежитий. Отдельной темой в этом году стали хостелы, так они были привлечены для решения проблемы дефицита мест, потому как безопасность на первом месте. В этом году, заранее, до учебного года, мы предусмотрели такую меру, как уполномочить правами по защите прав студентов молодых ребят в каждом регионе.

Омбудсмен намерена улучшить коммуникацию со студентами через социальные сети, чтобы эффективнее решать их проблемы. Для учащихся такие обращения полностью анонимны. Перед началом учебного года, отмечает Айсулу Ерниязова, вопросов по общежитию было намного меньше, чем в прошлом. Один из них звучит следующим образом — рассматривается ли возможность субсидирования аренды квартир?

АКЕРКЕ АБЫЛАЙХАН, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования:

— Данный вопрос не рассматривается. Действительно, студенты расселяются в хостелах. Университеты заключают договоры с собственниками гостиниц и хостелов. Первое требование, чтобы в хостеле проживала только студенческая молодёжь.

Проживание в отеле или хостеле составляет от 30 до 60 тысяч тенге. По мнению Акерке Абылайхан, несмотря на то, что это высокая цена, все же это дешевле, чем аренда квартиры. Также на брифинге отметили, что при заселении в общежитие администрация вузов не делает различий между студентами, обучающимися на гранте и теми, кто платит самостоятельно.

Анна Богословская

