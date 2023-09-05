В Петропавловске прошел лингвистический квест в честь Дня языков народа Казахстана

Лингвистический квест «Знатоки языков» в Петропавловске проводится впервые, в нём участвуют пять команд. В конкурсе 7 этапов, задания в них даны на трёх языках.

НАЗИРА БИМАНОВА, главный специалист отдела управления культуры, развития языков и архивного дела акимата СКО:

— Цель мероприятия — формирование среди молодёжи интереса к изучению государственного, русского, английского языков, развитие коммуникативных навыков.

Участникам нужно найти зашифрованное слово в кроссворде, второе задание проверяет познания в грамматике. В третьем — придётся проявить новаторское мышление, четвёртом — проверить свой словарный запас и подобрать слова синонимы. В 5 и 6 раунде — завершить пословицу и подобрать фразеологизмы. А в последнем задании участникам нужно проявить творческую жилку.

МИХАИЛ ТИМИН, участник квеста «Знатоки языков»:

— Каждое из заданий является не очень лёгким, стараемся справиться с командой. Эмоции положительные, прям переполняют.

По итогам квеста победители получат не только традиционные дипломы и медали, но и денежные сертификаты.

Анна Богословская

