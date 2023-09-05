Общественники региона продолжают обсуждать Послание Президента РК

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— В современном мире именно «креативное производство», основанное на творческом потенциале и интеллектуальном капитале граждан, служит источником развития по-настоящему инклюзивной экономики. Более того, креативная экономика становится движущей силой развития крупных городов, притягивающих талантливых, творческих людей. В Казахстане данный сектор до сих пор не развит.

Вклад креативной индустрии в валовой внутренний продукт не дотягивает и до 1%, а его доля в структуре занятости тоже крайне низка, отметил глава государства. Сейчас такие центры сосредоточены в 3-х мегаполисах страны, а в регионах их вовсе нет. Точки притяжения талантов должны быть в каждом областном центре, считает Президент. С этим мнением согласна и исполнительный директор региональной Ассоциации деловых женщин Дина Мухамбетжанова.

ДИНА МУХАМБЕТЖАНОВА, исполнительный директор Ассоциации деловых женщин по СКО:

— Сейчас развивается, именно, креативная индустрия. Думаю, для нашей области это будет важно. Потому что, у нас есть много молодёжи, у которых направление «креативная индустрия».

Следует помогать участникам с вопросами коммерциализации своих продуктов. Особенности производственного процесса субъектов креативной индустрии не позволяют им полноценно участвовать в программах поддержки предпринимательства и получать финансирование, отметил Касым-Жомарт Токаев. Поэтому, необходимо разработать отдельный пакет мер поддержки «креативщиков». А вот доценту местной альма-матер Зауре Картовой больше всего в Послании понравилась концепция «Адал азамат».

ЗАУРЕ КАРТОВА, доцент Kozybayev University:

— Президент обратил внимание на важнейший факт, что вся сфера экономики и политики, в первую очередь, строится на справедливом обществе, конкурентоспособном населении, людях, которые должны совершенствоваться. И вот здесь концепция «Совершенного человека», которая берёт начало от учения Абая, очень символична. Я думаю, что проблемы нашего современного общества должны решаться с этого ракурса.

Понятия «Справедливый Казахстан» и «Адал азамат», как основопологающие ценности должны всегда стоять в одном ряду.

Алишер Ашимов