Какая погода ожидает североказахстанцев в сентябре?

В сентябре месяце ожидается неустойчивая погода с осадками и порывистым ветром, пониженной температурой. В начале месяца столбик термометра днём достигнет отметки 13…18 градусов со знаком плюс, а ночью ожидается от 3 до 8 тепла.

ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В конце декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до 8…13 тепла, днем до 18…23 тепла. В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха ночью до 3…8 тепла, на поверхности почвы, заморозки 2 градуса, днём до 13…18 тепла. Затем — колебание температуры воздуха ночью от 8…13 до 3…8 тепла, днём от 18…23 тепла до 13…18 тепла.

Таков прогноз синоптиков. А какой погоды ждут жители города в сентябре?

-Тепло будет, прям такая хорошая тёплая осень, будет комфорт в душе и в погоде. Ну, сегодня хорошо, тепло.

— Прохладная погода тоже нравится, поэтому то, что сейчас есть, подходит.

— Думаем, что тепло будет. Осень должна радовать.

Погода в сентябре будет ожидаемой. Но были в истории региона и экстремальные периоды. Самую высокую температуру воздуха в сентябре синоптики зафиксировали в 2022 году, было 35 градусов выше нуля. А вот самую низкую — в 1955 году. Термометр тогда показал 6 градусов мороза.

Камилла Карим