День языков отметили в областной библиотеке им. С.Муканова

5 сентября в Казахстане отмечается День языков. В честь этой даты сотрудники областной библиотеки организовали литературно-музыкальный вечер. На нем прозвучали популярные произведения именитых поэтов.

ДАМИРА СЕРИКБАЕВА, библиотекарь ОУНБ им. С.Муканова:

— С целью продвижения языковой политики нами проводятся прямые эфиры, литературные вечера, совещания и книжные кружки.

В этот вечер Полина Чуряк прочитала произведение М. Жумабаева «Мен жастарға сенемін». Она выбрала его, потому что стихотворение призывает молодёжь действовать, мотивирует становится лучше.

ПОЛИНА ЧУРЯК, учащаяся СШ №10 им. Н.К.Крупской:

— Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить как можно чаще, потому что они прививают любовь к родному языку, уважению к культурам всех национальностей, проживающих в нашей дружной Республике Казахстан.

Насладиться творчеством пришли студенты, местные поэты, военнослужащие воинской части 6637 и читатели библиотеки.

Дарья Пышмынцева