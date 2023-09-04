СКО — лидер в АПК страны: лидеры общественного мнения обсудили Послание Президента

Добиться реального прорыва в АПК — важная задача, озвученная Президентом в послании народу Казахстана 1 сентября. Наша страна должна стать одним из ведущих центров Евразийского континента и в течение 3-х лет увеличить долю переработанной продукции в этой сфере до 70%. В приоритете — глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства. По этой линии СКО показывает наилучшие результаты, считает Касым-Жомарт Токаев.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Здесь показателен пример Северо-Казахстанской области, где возводятся более 100 крупных молочно-товарных ферм. Профессионализм аграриев и наличие кормовой базы в сочетании с применением выверенных инструментов государственной поддержки дают неплохие результаты. Следует распространить этот опыт на строительство птицефабрик, овощехранилищ и предприятий мясного животноводства.

Потенциал североказахстанских агропредприятий заметно вырос. Только за последние 5 лет в регионе возвели 30 современных молочных комплексов. Их открытие позволило нам увеличить не только поголовье крупного рогатого скота, но и производство молока до 30%, отметил руководитель профильного управления Мейрам Мендыбаев.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Мы лидеры в производстве продукции переработки. Молочная продукция — порядка 25%, это доля по всей республике составляет. За счёт введения данных объектов увеличились и рабочие места. Создано более тысячи рабочих мест. В нашей области начата работа 17 проектов. На это выделено 17 млрд тенге. В этом году мы нацелены ввести 9 МТФ. Всё это стимулирует наших аграриев. Думаю, в следующем году мы продолжим в таком же духе.

Наша молочная продукция пользуются большим спросом среди потребителей. Её можно увидеть не только на прилавках региона, но и за его пределами. В области переработкой молока занимаются 7 заводов, куда поступают порядка 400 тысяч тонн продукции в год. В планах открыть ещё несколько. Что касается птицефабрик, в регионе они тоже есть. Таковых 2. Открыли их в прошлом году. Сейчас предприятия набирают производственную мощность, отметил Мейрам Мендыбаев.

Особое внимание в Послании — водным ресурсам, а именно, качеству и доступности для населения.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Ежегодно численность нашего населения и наша экономика растут. Это нормальное явление. Таким образом, к 2040-му году дефицит воды в Казахстане достигнет 12-15 млрд кубометров. Агрофермерам в этом направлении необходимы качественные знания и прогнозы. Также очень важно экономно использовать внутренние водные ресурсы. Водосберегающие технологии внедряются очень медленно. Нет культуры экономного использования воды.

Это мнение разделяет и депутат городского маслихата Салимхан Сабитов.

САЛИМХАН САБИТОВ, депутат городского маслихата:

— Мы неоднократно поднимали вопросы касаемо воды. Теперь мы видим, что назрел тот момент, когда открывают новые министретсва, именно, водных ресурсов. Радует, что в своем Послании Президент отметил, сегодня мы должны показать свою воспитанность и культуру.

В большей части это касается молодёжи, считает народный избранник. Ведь будущее страны — в руках молодого поколения.

Алишер Ашимов