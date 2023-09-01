Лидеры общественного мнения СКО обсудили важные аспекты Послания Президента РК

Наращивание объёма отечественных товаров в регулируемых закупках и полноценный запуск системы офтейка — немаловажный аспект, озвученный Президентом в новом послании народу Казахстана. В прошлом году глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить новую систему госзакупок, которая устранит проблемы текущей системы. Это длительные сроки и недостаточная прозрачность. В этом ключе Правительство разработало новый закон, способствующий рациональному использованию бюджета. Кроме того, предстоит упростить закупочный процесс и обеспечить принцип приоритета качества над ценой. По этой линии необходимо провести большую работу, а самое главное, обеспечить полную безопасность отечественных производителей. И это не означает, что наша экономика должна закрыться от внешнего мира, а наоборот, открытой, но с учётом интересов национального бизнеса. На этот счёт своё мнение высказали североказахстанские эксперты.

РУСТЕМ АРМАНОВ, председатель ОСО «За будущее Казахстана»:

— В прошлом году камеральным контролем были выявлены нарушения на сумму больше 1 трл тенге. Если посмотреть на статистику реестра, можно увидеть, что 58% данных нарушений людей обусловлены тем, что они недобросовестно выполняют свои условия, тем самым, становятся недобросовестными поставщиками. Здесь очень важен момент, как будут теперь решаться эти проблемы?

АСЕЛЬ САМАРАТОВА, руководитель отдела ПП «Атамекен» по СКО:

— Очень хорошее подспорье для наших предпринимателей, которые в будущем хотят выходить на экспорт. На базе «Казах экспорт» будет создан новый институт, инструмент поддержки для наших предпринимателей, которые с лёгкостью путем единого окна смогут выйти на внешние рынки, тем самым увеличивать ВВП.



Алишер Ашимов