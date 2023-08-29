В СКО за три дня полицейские выявили свыше 1000 правонарушений

Стражи порядка подвели итоги трехдневного оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». В нем участвовал личный состав всех ведущих подразделений и служб городской и областной полиции. В результате в регионе зарегистрировано 33 преступления. Большую часть раскрыли в дежурные сутки. Правоохранители выявили 1065 административных правонарушений. Основная их часть была связана с невыполнением правил проживания на территории страны. 208 раз полицейские задерживали граждан за распитие спиртного в общественных местах. В 79 случаях полицейские принимали меры в отношении несовершеннолетних, которые находились вне дома в ночное время. Кроме того, стражи порядка зафиксировали 42 факта противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений. За три дня ОПМ правоохранители составили 71 протокол за мелкое хулиганство.

АЙДЫН БАЙМАТОВ, начальник управления МПС ДП СКО:

— Особое внимание в рамках ОПМ «Правопорядок» было уделено выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. В результате дорогах области зафиксировано 163 нарушения ПДД со стороны пешеходов; 116 фактов превышения скорости; 24 нарушения проезда пешеходных переходов. Также задержано 5 лиц, управлявших транспортными средствами, будучи ранее лишенными права управления и 13 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.



Дарья Пышмынцева