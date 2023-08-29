О переименовании улиц и населённых пунктов говорили на встрече в СКО

Коммунистическое, Советское, Ленинское, Первомайское. Во времена СССР в Казахстане почти 90% названий улиц и сёл сменили на новые, соответствующие идеологии. Значительная часть носит такие «имена» по сей день. Часто это встречается в СКО, говорит филолог, председатель республиканского движения «Ұлт тағдыры» Дос Кушин. В своей работе он встречается с населением и объясняет, почему для их улицы или села предлагают новое название. Здесь он выделяет 3 критерия.

ДОС КУШИН, председатель республиканского движения «Ұлт тағдыры»:

— Первое, это устаревшие идеологические названия. Хотя там не родился ни Ленин, ни Чапаев, ни Калинин. Второе направление, некоторым населённым пунктам возвращаются исторические имена. Здесь, конечно, должны быть архивные документации.

Часто улицы и населённые пункты носят название известных личностей, но никакого отношения к Казахстану они не имеют. Такие названия тоже предлагают изменить.

ДОС КУШИН, председатель республиканского движения «Ұлт тағдыры»:

— Часто встречается вопрос, что когда меняется название, сколько денег уходит. Мы должны менять свою документацию, паспорта. После 2000 года у нас даже домовых книг нет. Цифровизация. Меняется только база данных. Ни копейки из вашего кармана и бюджета не уходит.

Нередко встаёт и вопрос национальности, говорит Дос Кушин. Ему часто задают вопросы, якобы только русские фамилии меняют на казахские. На самом деле это не так, говорит эксперт и приводит в пример город Лениногорск.

ДОС КУШИН, председатель республиканского движения «Ұлт тағдыры»:

— Многие хотели дать имя Кунаева. Мы были против, потому что никакого отношения Кунаев не имеет к городу. Дали название Риддер. Это немецкий геолог, который открыл там месторождение. Так что никакой казахизации, что уходят русские названия, нет. Те люди, которые очень много сделали для нашей страны, их имена остались.

В присвоении новых названий ономастическая комиссия исследует, какой вклад внесла личность в развитие этого села или города. Национальность здесь абсолютно не причём, говорят эксперты. Также они отмечают, что в последнее время жители нередко и сами выступают с инициативой сменить идеологические названия улиц и присвоить им имена героев Великой Отечественной войны, которые здесь родились, аграриев, поднимавших это село, батыров и акынов.

Айгерим Хамзина

