Лучших сотрудников ДУИС по СКО наградили в преддверии Дня Конституции

В областном центре накануне Дня Конституции в здании филармонии прошло торжественное собрание работников областного департамента уголовно-исполнительной системы. Пригласили лучших сотрудников ведомства. Его начальник Адлет Мустафинов поздравил всех присутствующих в зале с наступающим государственным праздником.

АДЛЕТ МУСТАФИНОВ, начальник ДУИС по СКО:

— Этот знаменательный праздник особо важен для всех жителей страны. Для тех, кто гордится ее историей, тех, кто вложил труд и частичку своей души в ее укрепление и развитие. Мы должны соблюдать Конституцию, соблюдать конституционные права сотрудников, наших подопечных,чтобы в наших учреждениях была стабильная оперативная обстановка.

Порядок в закрытых учреждениях поддерживают сотрудники, которые в них трудятся. В канун Дня Конституции за вклад в развитие системы уголовного правосудия Динара Ачетырова получила медаль. Она работает начальником отряда в женской колонии.

ДИНАРА АЧЕТЫРОВА, начальник отряда учреждения №50 ДУИС по СКО:

— Свою трудовую деятельность я начала с октября 2011 года в уголовно-исполнительной системе. Была в должности контролёра по надзору. На данный момент я работаю начальником отряда воспитательного отдела. Непосредственно в моем отряде содержатся 100 осужденных. Ежедневно на постоянной основе с ними проводятся беседы воспитательного и профилактического характера.

В преддверии Дня Конституции различные награды получили около 40 сотрудников областного департамента уголовно-исполнительной системы. Торжественное собрание завершилось праздничной концертной программой.

Дарья Пышмынцева