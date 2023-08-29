32 года назад закрыли Семипалатинский ядерный полигон

29 августа 1949 года — дата, которая навсегда останется в памяти каждого казахстанца. Тогда прогремел первый атомный взрыв на Семипалатинском ядерном полигоне. Он расположился на 18 500 квадратных метров. 40 лет здесь проводили испытания первого советского ядерного оружия, повлекшие за собой печальные последствия. Ущерб, нанесённый здоровью людей, колоссальный. Пострадали более полутора миллиона человек. В 1989-м году в Казахской ССР начались акции, протесты, митинги о закрытии полигона. Спустя два года первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом навсегда закрыл один из крупнейших ядерных испытательных полигонов в мире.

Сегодня исполняется 32 года со дня закрытия полигона. В торжественной обстановке представители общественного объединения «Семей полигоны» возложили цветы и венки к памятнику участникам испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Отдать дань уважения пришли и свидетели тех дней. Среди них — Жумабай Акишев. В 1970-1972 годах он служил в закрытом гарнизоне Курчатова.

ЖУМАБАЙ АКИШЕВ:

— В Курчатове мы строили склады для ГСМ. В августе 1971 года заболели около 600 человек. 4 роты лежали в одном месте. Нас оцепили двойной колючей проволкой. Никто туда не заходил и не выходил. Держали нас там 2 месяца. Было очень страшно. Сейчас мы хотим, чтобы пострадавшим оказали помощь.

Всего в общественном объединении находятся 250 человек.

АСКАТ ТУЛЕПБЕРГЕНОВ, председатель общественного объединения «Семей полигоны» по СКО:

— В этом году у нас объявлен «Год без ядерного оружия». Мы рады, что у нас 25 августа в районах Шал акына и Кызылжарском открыли монументы. Мы благодарим их руководителей, а также просим руководителей и других районов открыть монументы, чтобы была память и молодое поколение знало, что в Казахстане существовало 40 лет назад.

Церемония возложения завершилась минутой молчания.

Алишер Ашимов