В районе М. Жумабаева выбрали акима Возвышенского сельского округа

В Северо-Казахстанской области 27 августа прошли прямые выборы акимов города районного значения и сельских округов. Избирательный участок № 212 в селе Возвышенке района М. Жумабаева начал работу в 7.00 утра, к 11.00 часам из 1289 избирателей проголосовало более 25 %.

АМИНА БАЙМУХАМБЕТОВА, председатель избирательной комиссии, район М. Жумабаева:

— Люди идут, поддерживают, потому что выбираем свою власть, власть местного акима. Мы закрываем участок в 20.00 и начинаем подсчет голосов, сверяем по спискам, сколько проголосовало, сколько осталось.

Свои кандидатуры представили трое, все они — уроженцы Возвышенского сельского округа, в который входит пять населенных пунктов. Голосование также проходило и в селе Александровке. У жителей большие надежды на нового акима.

— Как работники детского садика, мы хотели бы, чтобы у нас было большое здание. Дороги у нас в порядке, мы своим акимом довольны.

— Я думаю, не секрет, что выборы будут честные и прозрачные, а кандидат — достойный. Ждем дальнейших действий с его стороны по улучшению благоустройства нашего села.

— Хотел бы, чтобы акиму помогал совет общественности. У него сила большая, он выбран народом.

— Свет уже сделали, обещали-обещали, всё-таки сделали, молодцы. Теперь дороги у нас, некоторые участки отремонтировали. Это очень радостно, что обещанное понемножку, но выполняется.

Освещение и ремонт дорог в селе сделали за последние четыре года, говорит жительница Возвышенки Самал Айткожина. Она проживает здесь 12 лет и считает, что населённый пункт становится только лучше, но многие вопросы еще ждут решения. Для этого должны стараться и местные власти, и население, поэтому женщина пришла на голосование.

САМАЛ АЙТКОЖИНА, жительница с. Возвышенки, район М. Жумабаева:

— Нужно учитывать не только дороги в центре, но и за пределами села. Общественный транспорт здесь ходит часто, цены разумные. За то время, что я здесь живу, ни разу не было выборов, конечно, я буду участвовать.

В голосовании приняли участие более тысячи человек. За Виктора Соколова, который является членом партии «AMANAT», и ранее занимал пост акима Возвышенки, проголосовали 763 человека. По результатам избирательной кампании он стал акимом Возвышенского сельского округа.

Анна Жицкая

