Турнир по мини-футболу среди священнослужителей прошёл в Петропавловске

«Жаңа Қазақстан терроризмге жол жоқ» — под таким названием на стадионе «Жастар» прошёл турнир по мини — футболу для священнослужителей. Соревнование направлено на укрепление межконфессионального согласия и профилактику религиозного экстремизма и терроризма.

НУРТАС НУРМАГАНБЕТ, главный специалист управления по делам религий акимата СКО:

— Цель этого турнира — укрепить взаимодействие между мечетью и церковью. В мероприятии примут участие представители областной центральной мечети «Қызылжар», городской мечети «Дін Мұхаммад», районной мечети «Каусар», Петропавловской и Булаевской Епархии, Пресвитеринской церкви «Благодать».

Первыми на поле встретились представители городских мечетей «Дін Мұхаммад» и «Нұр». Спортсмены настроены только на победу. У каждого цель — попасть ворота соперника и забить гол.



Игра идёт в пользу команды мечети «Дін Мұхаммад» со счетом 6:3.

РИНАТ БАЙМУРАТОВ, представитель команды городской мечети «Дін Мұхаммад»:

— Собрали хорошую, сильную команду. Спортивный интерес в нашей команде всегда присутствует. Все наши футболисты играют в сильнейших командах города. По турниру организация хорошая. Почаще такие мероприятия надо проводить. Они способствуют именно продвижению здорового образа жизни. Вижу очень много молодежи здесь, в нашей жизни спорта должно быть много.

Футболисты из других команд также наблюдают за игрой и делятся впечатлениями.

— Игра замечательная. Все хотят выиграть. Всем спортсменам удачи.

— Игра проходит хорошо, настроение у всех позитивное, всё отлично. Вот надеемся, что мы тоже займем место призовое.

В итоге 3 место — у команды городской мечети «Нұр», второе — областной центральной мечети «Қызылжар», пальму первенства взяла команда мечети «Дін Мұхаммад». Победителей и призеров наградили дипломами и ценными призами.

Камилла Карим



