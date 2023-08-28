Турнир по мини-футболу среди священнослужителей прошёл в Петропавловске

«Жаңа Қазақстан терроризмге жол жоқ» — под таким названием на стадионе «Жастар» прошёл турнир по мини — футболу для священнослужителей. Соревнование направлено на укрепление межконфессионального согласия и профилактику религиозного экстремизма и терроризма.
НУРТАС НУРМАГАНБЕТ, главный специалист управления по делам религий акимата СКО:
— Цель этого турнира — укрепить взаимодействие между мечетью и церковью. В мероприятии примут участие представители областной центральной мечети «Қызылжар», городской мечети «Дін Мұхаммад», районной мечети «Каусар», Петропавловской и Булаевской Епархии, Пресвитеринской церкви «Благодать».
Первыми на поле встретились представители городских мечетей «Дін Мұхаммад» и «Нұр». Спортсмены настроены только на победу. У каждого цель — попасть ворота соперника и забить гол.
Игра идёт в пользу команды мечети «Дін Мұхаммад» со счетом 6:3.
РИНАТ БАЙМУРАТОВ, представитель команды городской мечети «Дін Мұхаммад»:
— Собрали хорошую, сильную команду. Спортивный интерес в нашей команде всегда присутствует. Все наши футболисты играют в сильнейших командах города. По турниру организация хорошая. Почаще такие мероприятия надо проводить. Они способствуют именно продвижению здорового образа жизни. Вижу очень много молодежи здесь, в нашей жизни спорта должно быть много.
Футболисты из других команд также наблюдают за игрой и делятся впечатлениями.
— Игра замечательная. Все хотят выиграть. Всем спортсменам удачи.
— Игра проходит хорошо, настроение у всех позитивное, всё отлично. Вот надеемся, что мы тоже займем место призовое.
В итоге 3 место — у команды городской мечети «Нұр», второе — областной центральной мечети «Қызылжар», пальму первенства взяла команда мечети «Дін Мұхаммад». Победителей и призеров наградили дипломами и ценными призами.
Камилла Карим